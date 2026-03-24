Kim Jong-un es reelegido jefe de Corea del Norte y amenaza a Seúl

El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue reelegido nuevamente como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país, creado en 2016 y considerado la máxima autoridad en Corea del Norte, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.

Su reelección se da en la víspera durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pyongyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

Con esto se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estatales. El líder del hermético régimen también ejerce como secretario general del Partido de los Trabajadores.

Aunque no se tocó el tema, anteriormente se dijo que el 99.3% de los votos y Kim advirtió que buscaría al 0.07% para hacerlo cambiar de opinión.

Al mismo tiempo, el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, afirmó que su país considerará a Corea del Sur como su "estado más hostil" y denunció que Estados Unidos está llevando a cabo "terrorismo y agresión patrocinados por el Estado".

Al apuntar a su vecino del Sur, Kim anunció que rechazará a Seúl e ignorará por completo mediante palabras y acciones explícitas, informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Además, declaró que su país hará que Corea del Sur "pague el precio" sin piedad por sus actos provocadores y que jamás permanecerá como un observador pasivo ante ningún intento de violar su soberanía, sus intereses de seguridad o su derecho al desarrollo.