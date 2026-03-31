Mundo - 31/3/26 - 08:27 AM

Los Bulls despiden a jugador por criticar el Mes del Orgullo; "Es inmoral"

El escolta, quinta elección del 'Draft' de la NBA de 2022, criticó la campaña que impulsa la liga de baloncesto estadounidense para visibilizar y normalizar la presencia del colectivo Lgtbi +en el deporte.

 

Por: Redacción / Web -

Los directivos de Chicago Bulls separaron este lunes al base Jaden Ivey alegando una «conducta perjudicial para el equipo» tras una serie de polémicos comentarios en los que criticó a la NBA por celebrar el Mes del Orgullo.

Ivey, de 24 años, afirmó este lunes en un directo en Instagram que celebrar el Mes del Orgullo era una «iniquidad».

«¿El mundo puede proclamar lo LGBTQ, no? Proclaman el Mes del Orgullo. Y la NBA lo proclama. Se lo muestran al mundo. Dicen: ‘Venid a uniros a nosotros en el Mes del Orgullo, a celebrar algo inmoral'», dijo.

«Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Inmoral», añadió.

Los Bulls adquirieron a Ivey hace apenas dos meses en un traspaso con los Detroit Pistons, que lo habían seleccionado en el número cinco del ‘draft’ de 2022.

Tras su llegada a Chicago en febrero de este año tan solo había disputado cuatro partidos.

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