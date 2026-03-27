Mundo - 27/3/26 - 12:00 AM

Maduro y Cilia Flores seguirán enfrentando cargos por narcoterrorismo

El juez federal rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, aunque cuestionó las sanciones que impiden financiar su defensa legal.

 

Por: Redacción /EFE -

El juez federal que lleva el proceso contra el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores descartó desestimar los cargos por narcoterrorismo, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

Durante la segunda audiencia celebrada en Nueva York, tras su captura en Caracas el pasado enero, el magistrado mantuvo el proceso judicial en marcha contra el matrimonio, acusado de delitos vinculados con tráfico de drogas, conspiración y delincuencia organizada. Según reportes recientes, ambos enfrentan cargos graves que podrían acarrear penas de cadena perpetua si son hallados culpables.

Maduro más delgado y con el cabello canoso

En esta comparecencia, Maduro fue visto visiblemente más delgado y con el cabello más canoso. Ingresó a la sala ubicada en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York con una sonrisa y saludó con un “buenos días” a su equipo legal.

Su esposa, Cilia Flores, también saludó a los abogados, aunque con un semblante más serio. Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio, mientras el exmandatario tomó notas.

Vestimenta y condiciones en la audiencia

El exgobernante venezolano mostró una ligera cojera, similar a la observada en su comparecencia anterior. Vestía el uniforme reglamentario de recluso: pantalones y camiseta de manga corta color caqui, sobre otra prenda de color naranja.

Debate por fondos para la defensa

Uno de los puntos discutidos en la audiencia fue la imposibilidad de utilizar fondos venezolanos para pagar la defensa legal, debido a las sanciones vigentes. La defensa sostiene que esta restricción podría afectar su derecho a una representación adecuada, argumento que el juez analizó sin suspender el proceso.

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