Mujer en Maryland llama a ICE para no pagar 10 mil dólares a migrantes

Un hecho ha causado mucha indignación en redes sociales, luego que agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a seis trabajadores guatemaltecos que realizaban remodelaciones en una vivienda en Cambridge, Maryland.

El arresto ocurrió según testitos, luego de que la dueña de la casa reportara a los trabajadores a las autoridades, tras concluir su labor de reparación del techo.

En los videos difundidos en redes sociales, los hombres, de entre 18 y 40 años, fueron rodeados por varias camionetas y agentes de ICE mientras aún se encontraban en el tejado de la vivienda.

Los medios locales señalaron que la propietaria habría esperado a que terminaran el trabajo para no pagarles los 10 mil dólares acordados por la remodelación.

Sobre este caso, también se informó que ICE llegó en un operativo ya programado, pero no especificaron si se trató de algo hecho tras una denuncia de la propietaria de la obra.