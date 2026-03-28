Nicolás Maduro llama a la paz tras audiencia en Nueva York

El presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, hizo un llamado a la paz y la unión nacional, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York.

En un mensaje publicado en redes sociales, ambos aseguraron estar “firmes y serenos”, en lo que constituye su primer pronunciamiento público desde su captura en Caracas en enero pasado.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación y el diálogo”, expresaron a través de sus cuentas en Telegram y X.

En el texto, afirmaron encontrarse “bien, firmes, serenos y en oración permanente” y agradecieron el respaldo recibido durante su encarcelamiento.

También destacaron la fortaleza del pueblo venezolano y su capacidad para mantener la unidad nacional en medio de la crisis.

Se trata del primer mensaje firmado por Maduro y Flores desde su detención el 3 de enero, tras un ataque militar de Estados Unidos en Caracas.

Hasta ahora, su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había compartido mensajes asegurando que su padre se encontraba “muy bien” y con “ánimo”.

El pronunciamiento ocurre luego de que ambos comparecieran ante un tribunal federal en Nueva York, donde un juez rechazó desestimar el caso por narcotráfico.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Por su parte, Cilia Flores está acusada de conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

La audiencia coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de fortalecer relaciones con la Administración de Donald Trump.

La misión, encabezada por Félix Plasencia y Oliver Blanco, inició reuniones con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.