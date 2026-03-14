Mundo - 14/3/26 - 09:22 AM

ONU: António Guterres llama a la paz en Líbano, descarta solución militar

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un alto a los bombardeos que afectan a los civiles.

 

Por: Beirut/EFE -

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

"Mi mensaje a las partes beligerantes es claro: parad los enfrentamientos, parad los bombardeos, no hay una solución militar". 

"Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad", dijo en una rueda de prensa en Beirut.

En este sentido, Guterres recordó que existen diversas vías diplomáticas a disposición de las partes, entre ellas a través de la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert. 

Te puede interesar

Irán promete represalias contra infraestructura energética de EE.UU.

Irán promete represalias contra infraestructura energética de EE.UU.

 Marzo 14, 2026
Incendian sede del Partido Comunista de Cuba en Morón tras protestas

Incendian sede del Partido Comunista de Cuba en Morón tras protestas

 Marzo 14, 2026
ONU: António Guterres llama a la paz en Líbano, descarta solución militar

ONU: António Guterres llama a la paz en Líbano, descarta solución militar

 Marzo 14, 2026
Trump afirma que Irán está 'totalmente derrotado' y que 'quiere un acuerdo'

Trump afirma que Irán está 'totalmente derrotado' y que 'quiere un acuerdo'

 Marzo 14, 2026
Régimen talibán ataca con drones por primera vez centro militar en Islamabad

Régimen talibán ataca con drones por primera vez centro militar en Islamabad

 Marzo 14, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí