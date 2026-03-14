ONU: António Guterres llama a la paz en Líbano, descarta solución militar

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.



"Mi mensaje a las partes beligerantes es claro: parad los enfrentamientos, parad los bombardeos, no hay una solución militar".

"Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad", dijo en una rueda de prensa en Beirut.



En este sentido, Guterres recordó que existen diversas vías diplomáticas a disposición de las partes, entre ellas a través de la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.