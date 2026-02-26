Mundo - 26/2/26 - 03:14 PM

Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

El Papa participó en la conferencia titulada ‘Inteligencia artificial y cuidado de la Casa Común’, organizada por Centesimus Annus – SACRU, donde criticó el avance desmesurado de esta.

 

Por: Redacción / Web -

El Papa León XIV han notado que cada vez más curas usan Chat GPT, u otras herramientas de IA, para escribir sus sermones y dar las misas, por lo que ha pedido que dejen de hacer eso. 

Así lo ha criticado el sumo pontífice en una reunión a puerta cerrada con el clero de la Diócesis de Roma, en declaraciones recogidas por Vatican News: “Hay que resistir la tentación de preparar homilías con inteligencia artificial”, habría dicho el Papa.

“Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro necesita ser usado, así que nuestra inteligencia también debe ejercitarse un poco para no perder esta capacidad”, recalcó.

El Papa participó en la conferencia titulada ‘Inteligencia artificial y cuidado de la Casa Común’, organizada por Centesimus Annus – SACRU, donde criticó el avance desmesurado de esta.

“Reconocer y respetar lo que caracteriza a la persona humana y asegura su crecimiento armonioso es esencial para establecer un marco adecuado para gestionar las implicaciones de la inteligencia artificial”, dijo en aquel momento.

Te puede interesar

Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

 Febrero 26, 2026
Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

Accidente de globo incendiado se viraliza; investigación sigue en curso

 Febrero 26, 2026
Cancelan la Copa Mundial de Clavados por la ola de violencia en Guadalajara

Cancelan la Copa Mundial de Clavados por la ola de violencia en Guadalajara

 Febrero 26, 2026
Cuba afirma que lancha de Estados Unidos tenía fines terroristas

Cuba afirma que lancha de Estados Unidos tenía fines terroristas

 Febrero 26, 2026
Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida