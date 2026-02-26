Papa pide a los curas no usar la IA para los sermones y misas

El Papa León XIV han notado que cada vez más curas usan Chat GPT, u otras herramientas de IA, para escribir sus sermones y dar las misas, por lo que ha pedido que dejen de hacer eso.

Así lo ha criticado el sumo pontífice en una reunión a puerta cerrada con el clero de la Diócesis de Roma, en declaraciones recogidas por Vatican News: “Hay que resistir la tentación de preparar homilías con inteligencia artificial”, habría dicho el Papa.

“Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro necesita ser usado, así que nuestra inteligencia también debe ejercitarse un poco para no perder esta capacidad”, recalcó.

El Papa participó en la conferencia titulada ‘Inteligencia artificial y cuidado de la Casa Común’, organizada por Centesimus Annus – SACRU, donde criticó el avance desmesurado de esta.

“Reconocer y respetar lo que caracteriza a la persona humana y asegura su crecimiento armonioso es esencial para establecer un marco adecuado para gestionar las implicaciones de la inteligencia artificial”, dijo en aquel momento.