Mundo - 15/3/26 - 09:10 AM

Portavoz militar israelí: Guerra contra Irán podría extenderse tres semanas

Desde el 28 de febrero, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo unas 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán.

 

Por: Nueva York/EFE -

El ejército israelí estima que la guerra contra Irán que comenzó junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más, porque aún "tenemos miles de objetivos por delante", dijo a la cadena CNN el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados estadounidenses, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad judía de la Pascua (que comienza el 1 de abril) , dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más", afirmó el general de brigada Effie Defrin.

No obstante, dejó claro que las Fuerzas de Defensa israelíes "no trabajan con un cronómetro ni con un calendario, sino para lograr sus objetivos", que consisten en "debilitar gravemente al régimen iraní".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado a NBC que no está dispuesto en este momento a llegar a un acuerdo con Irán, pese a que ese país "quiere llegar a un acuerdo" porque, según el mandatario, las condiciones "aún no son lo suficientemente buenas".

Aseguró que para que eso se logre cualquier condición tendrá que ser "muy sólida" y debe incluir un compromiso de Irán de dejar de lado su ambición de armas nucleares.

Defrin dijo además a CNN que, desde el 28 de febrero, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo unas 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán que se han centrado en desmantelar infraestructuras y atacar a operativos de las unidades de fuego, defensa y producción.

El portavoz militar considera que los masivos ataques que realizan junto con EE.UU. empujó a Hizbulá en el Líbano a unirse al conflicto, a diferencia de su decisión de mantenerse al margen durante la llamada guerra de los doce días del verano pasado.

"En junio, comprendieron que se trataba de una campaña limitada en Irán, así que no atacaron. Ahora que todo se ha hecho público, se suman a la lucha", argumentó Defrin.

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