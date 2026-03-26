Mundo - 26/3/26 - 11:25 AM

¡Revuelo en España! Joven de 25 años muere tras pedir la eutanasia

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la jueza rechaza las medidas cautelares con el argumento de que «carece de potestad» para adoptarlas, dado que los tribunales competentes ya han dictado «las decisiones oportunas».

 

Por: Barcelona / EFE -

La justicia ha descartado de nuevo paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia, de 25 años, apenas unas horas antes de que se le practique, al desestimar las medidas cautelares que ha planteado «in extremis» la fundación ultracatólica Abogados Cristianos.

La entidad, que durante año y medio ha representado al padre de Noelia en su batalla judicial para impedir su muerte asistida, ha solicitado medida cautelares por tercera vez ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

En su escrito, Abogados Cristianos pide que se detenga la eutanasia de Noelia, sin embargo, horas después se confirmó que la joven falleció tras cumplirse lo que ella quería.

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