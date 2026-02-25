Mundo - 25/2/26 - 12:00 AM

Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara para el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe riesgo para la seguridad de los visitantes del Mundial de Fútbol 2026, pese a los recientes hechos de violencia en Guadalajara.

 

Por: Redacción EFE -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no hay “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico ‘El Mencho’.

Todas las garantías, ningún riesgo”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte, en una operación militar, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un pueblo al sur de Guadalajara.

México acogerá el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en la capital y también tendrá varios encuentros de fútbol en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte).

Sheinbaum expresó su confianza en que a lo largo de este martes se “normalice” la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay “más presencia” de militares que trabajan “todos los días por la seguridad y la paz” en México.

Según informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un total de 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos armados con integrantes del CJNG tras la muerte de su líder.

Sheinbaum destacó que su Gobierno está trabajando para recuperar la normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron “bastante menos” que los del domingo, cuando ‘El Mencho’ fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

Te puede interesar

Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara para el Mundial 2026

Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara para el Mundial 2026

 Febrero 25, 2026
EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

 Febrero 25, 2026
Fuerte temporal deja al menos 28 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

Fuerte temporal deja al menos 28 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

 Febrero 24, 2026
Asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado al norte de México

Asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado al norte de México

 Febrero 24, 2026
Irán no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará del todo

Irán no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará del todo

 Febrero 24, 2026

“Como (‘El Mencho’) era una persona de la relevancia que conocemos, se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, añadió.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos