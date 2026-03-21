Unos 120 de heridos, once graves, en dos impactos de misiles iraníes en Israel

Alrededor de 120 personas resultaron heridas de diversa consideración —once de ellas en estado grave— tras el impacto de dos misiles iraníes registrados este sábado por la noche en la zona del desierto del Néguev, al sur de Israel. Los proyectiles cayeron en una región estratégica que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los sistemas de defensa aérea lograran destruirlos antes de tocar tierra.

Escalada tras el incidente en Natanz

Estos impactos ocurren después de que Irán denunciara un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz. Según la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), por el momento no existe constancia de fugas de material radiactivo en dicha planta, aunque el ataque de hoy parece ser la respuesta directa de Teherán.

Impacto directo en Dimona y fallos de intercepción

El primer impacto se registró a las 19:00 hora local (17:00 GMT), tras activarse las alarmas al este de la ciudad de Bersheeba. Uno de los misiles cayó en la localidad de Dimona, sede del Centro de Investigación Nuclear del Néguev. El ataque en esta zona dejó 47 heridos, incluyendo a un niño de 10 años en estado crítico.

El Ejército israelí confirmó que el misil golpeó directamente el suelo, admitiendo que los sistemas de intercepción fallaron en su objetivo. Como consecuencia, el Cuerpo de Bomberos reportó el derrumbe de un edificio y un incendio de grandes proporciones.

Segundo ataque en Arad y víctimas civiles

A las 22:00 hora local, las sirenas volvieron a sonar, precediendo un segundo impacto directo en la ciudad de Arad, a 30 kilómetros de Dimona. El proyectil cayó entre varios edificios residenciales, causando daños estructurales severos en tres inmuebles.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) reportó que el número de heridos en este segundo incidente ascendió a 75, entre ellos una niña de 4 años en estado grave. La mayoría de las víctimas presentan lesiones por metralla, traumatismos durante la evacuación a refugios o crisis de ansiedad severas.

Reacción de Benjamín Netanyahu

Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva militar continuará. "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", declaró el mandatario, reafirmando que las operaciones contra Irán y el Líbano no se detendrán.