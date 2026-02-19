Acodeco recibió 498 quejas por incumplimiento al descuento de jubilados en el 2025

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante el último año se registraron 498 situaciones irregulares con el incumplimiento de la Ley d6 1987.

Según cifras del Departamento de Investigación de la entidad, se registraron 138 casos de incumplimiento de la tasa de interés especial y 118 por la falta de aplicación del 25% de descuento en restaurantes.

También se reportaron 93 situaciones por ausencia de letreros visibles que informen sobre estos beneficios y 59 por no aplicar el interés preferencial en préstamos.

Otros incumplimientos detectados fueron 23 casos por no otorgar el 15% de descuento en comidas rápidas, 16 por negarse a aplicar el descuento correspondiente y 11 por no validar el 25% en transporte aéreo.

Acodeco informó que por estas faltas se impusieron un total de 63 sanciones en primera instancia, por un monto de $27,460.00.

La institución explicó que cada denuncia recibida genera un informe que se remite al Departamento de Verificación, encargado de realizar inspecciones en los establecimientos señalados.