Nacional - 19/2/26 - 12:00 AM

Acodeco recibió 498 quejas por incumplimiento al descuento de jubilados en el 2025

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante el último año se registraron 498 situaciones irregulares con el incumplimiento de la Ley d6 1987.

Según cifras del Departamento de Investigación de la entidad, se registraron 138 casos de incumplimiento de la tasa de interés especial y 118 por la falta de aplicación del 25% de descuento en restaurantes.

También se reportaron 93 situaciones por ausencia de letreros visibles que informen sobre estos beneficios y 59 por no aplicar el interés preferencial en préstamos.

Otros incumplimientos detectados fueron 23 casos por no otorgar el 15% de descuento en comidas rápidas, 16 por negarse a aplicar el descuento correspondiente y 11 por no validar el 25% en transporte aéreo.

Acodeco informó que por estas faltas se impusieron un total de 63 sanciones en primera instancia, por un monto de $27,460.00.

La institución explicó que cada denuncia recibida genera un informe que se remite al Departamento de Verificación, encargado de realizar inspecciones en los establecimientos señalados.

Te puede interesar

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

 Febrero 18, 2026
Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

 Febrero 18, 2026
Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

 Febrero 18, 2026
Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

 Febrero 18, 2026
Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital