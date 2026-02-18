¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Panamá- Cuando la música se apagaba y las últimas comparsas se despedían, la noche del martes una noticia estremeció al corregimiento de La Arena, en Chitré (Herrera).

Un hombre de 29 años, conocido con el apodo de "Willy", se convirtió en la única víctima fatal registrada en la provincia de Herrera durante el período de los carnavales que culminaron ese mismo día.

De acuerdo con los primeros reportes, horas antes del hecho el joven había sido ubicado en un jardín de baile de la localidad. Trascendió que presuntamente se habría producido una disputa conyugal, luego de que su pareja lo encontrara supuestamente en compañía de otra mujer, situación que habría detonado una discusión.

Más tarde, "Willy" fue encontrado sin vida en su residencia, supuestamente con heridas por arma de fuego, lo que generó una rápida movilización de unidades policiales y del Ministerio Público.

La escena fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía de Homicidio de Herrera mantiene las investigaciones en curso para determinar cómo se dieron los hechos y establecer si se trató de un suicidio o de un homicidio.

El caso ha causado profundo impacto en la comunidad, pues mientras la provincia celebraba el cierre de las festividades carnestolendas sin mayores incidentes fatales, la muerte de "Willy" marcó con luto el final de los carnavales 2026 en Herrera.