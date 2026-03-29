Aires acondicionados chimbos: pillan locales vendiendo equipos fuera de norma

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó un fuerte incumplimiento en el etiquetado de eficiencia energética en aires acondicionados vendidos en comercios de la ciudad de Panamá. La verificación reveló que la mayoría de los equipos no cumple con lo que exige la norma.

Según datos del Departamento de Metrología, se visitaron 22 locales comerciales donde se revisaron 15 marcas con un total de 208 modelos. De esa cifra, solo tres cumplían, mientras que 205 presentaban incumplimientos en el etiquetado de eficiencia energética, un requisito obligatorio para estos equipos.

Durante las inspecciones, la Acodeco comprobó que los equipos exhibidos deben portar de forma visible la etiqueta, tal como lo establecen los reglamentos técnicos vigentes y la legislación nacional. Esta información es clave para que el consumidor conozca el nivel de consumo eléctrico antes de comprar.

El etiquetado de eficiencia energética permite comparar equipos y tomar decisiones que impacten directamente en el gasto de luz. Además, forma parte de las medidas para promover el uso racional y eficiente de la energía, evitando un mayor impacto en la factura eléctrica.

La entidad informó que continuará con estos operativos en todo el país para asegurar que los comercios cumplan la norma y que los consumidores tengan acceso a información clara, visible y veraz al momento de adquirir estos equipos.