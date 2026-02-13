Alerta AMBER: Buscan a la niña Anahí Sánchez, desaparecida en Boquete

Boquete, Chiriquí. — Los estamentos de seguridad en la provincia de Chiriquí han encendido las alarmas tras la activación oficial de una nueva Alerta AMBER para dar con el paradero de una menor de edad. El caso ha generado profunda consternación en la comunidad de Bajo Boquete y mantiene movilizadas a las autoridades nacionales.

​En estricto cumplimiento de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, se ha formalizado la búsqueda de la niña Anahí Sánchez, de apenas 5 años. Esta acción es coordinada por el programa Alerta AMBER Panamá, con el respaldo del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública y unidades especializadas de la Policía Nacional.

​Detalles de la desaparición en El Salto

​Según el reporte oficial bajo la numeración AAPAN-1029-13022026, la menor fue vista por última vez el pasado 1 de junio de 2025, aproximadamente a las 8:00 a.m. El rastro se perdió en el sector de El Salto, específicamente en la barriada Arco Iris, en el distrito de Boquete.

​Descripción física de Anahí Sánchez

​Para facilitar la identificación por parte de la ciudadanía, las autoridades han difundido las siguientes características de la menor:

​ Estatura: 1.2 metros.

1.2 metros. ​ Contextura: Delgada.

Delgada. ​ Cabello: Negro y liso.

Negro y liso. ​ Ojos: Color negro.

Color negro. ​Tez: Trigueña.

​Tía adolescente también se encuentra desaparecida

​Dentro de las investigaciones que adelantan los estamentos de seguridad, familiares de la menor informaron que Anahí Sánchez fue vista por última vez en compañía de su tía adolescente. Hasta el momento, el paradero de ambas es desconocido, por lo que la situación es objeto de una rigurosa investigación para descartar cualquier hecho delictivo.

​La Policía Nacional de Panamá mantiene operativos de verificación en diversos puntos de la provincia de Chiriquí y zonas colindantes, solicitando el apoyo de la población para reportar cualquier avistamiento sospechoso.

​¿Cómo ayudar? Líneas de emergencia habilitadas

​Si usted tiene información veraz que ayude a localizar a la menor, comuníquese de manera inmediata a las siguientes líneas:

​📞 Policía Nacional: 104

104 ​📞 Emergencias: 911

911 ​📞 Línea Directa: 6993-881

​Las autoridades reiteran que compartir esta Alerta AMBER en redes sociales es fundamental para aumentar las posibilidades de un reencuentro seguro. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la pieza clave en esta investigación.