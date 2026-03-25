Nacional - 25/3/26 - 02:17 PM

Alerta por El Niño: estación lluviosa iniciaría en mayo

La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla explicó que, si se concreta, los efectos se empezarían a sentir entre junio, julio y agosto.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advirtió que hay un 62% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en el país en los próximos meses, aunque por ahora Panamá se mantiene en un periodo neutro sin cumplir aún los parámetros oficiales del evento.

La directora del IMHPA,  Luz Graciela de Calzadilla explicó que, si se concreta, los efectos se empezarían a sentir entre junio, julio y agosto, lo que traería déficit de lluvias en el Pacífico y un aumento de precipitaciones en el Caribe. Esto marcaría un cambio importante en el comportamiento del clima en el país durante ese trimestre.

Por el momento, marzo y abril seguirán con condiciones neutras, mientras que la temporada lluviosa se estima que inicie en todo el país hacia la tercera semana de mayo. Sin embargo, se trata de un pronóstico que podría variar dependiendo de cómo evolucione la señal del fenómeno.

Las autoridades señalaron que el impacto no sería uniforme. Mientras algunas zonas podrían registrar más lluvias, otras enfrentarían condiciones de sequía, especialmente en el Pacífico, donde se espera una disminución significativa de las precipitaciones.

En el sector agropecuario ya se mantienen en vigilancia, debido a que un evento de este tipo suele traducirse en problemas de sequía. Se recomendó prestar especial atención a rubros como el arroz y la ganadería, considerados claves en la economía nacional y vulnerables ante estos cambios climáticos.

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