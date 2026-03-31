Anahí Quintero: a Ricardo Martinelli se le violaron todos sus derechos

El recorrido judicial del expresidente Ricardo Martinelli continúa generando dudas y debate. La abogada especializada en derechos humanos, Anahí Quintero Belda, aspirante a Defensora del Pueblo, aseguró durante su presentación ante la Comisión de Gobierno que al exmandatario se le “violaron todos los derechos” en el caso Pinchazos.

Quintero sostuvo que, en esa causa, el Estado panameño incurrió en múltiples irregularidades judiciales que incluso podrían derivar en una condena internacional.

“El caso Martinelli tiene todas las cartas para ser condenado el Estado; ahí hubo detención arbitraria y presión. No hubo procedimiento correcto”, afirmó.

“Mi respuesta sobre ese caso, y cómo se comportó el Estado en ese momento, es que al señor Martinelli se le violaron todos los derechos”, sentenció.

Cuestionamientos al proceso judicial

Según el abogado Alejandro Pérez, las presuntas violaciones al debido proceso no solo ocurrieron en el caso Pinchazos, sino también en otros procesos penales seguidos contra el exmandatario.

Indicó que no se ha respetado la condición de extraditado del expresidente bajo el Principio de Especialidad, lo que, a su juicio, compromete la legalidad de las acusaciones.

Extradición y nuevos casos

El jurista recalcó que el acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Panamá establece claramente las causas penales por las que puede ser juzgado el exmandatario, pero —según su defensa— esto no se ha respetado.

Añadió que se le ha vinculado a los casos New Business y Odebrecht, lo que, según su equipo legal, forma parte de una estrategia para inhabilitarlo políticamente.

De acuerdo con la defensa, en el caso Odebrecht se le acusa de blanqueo de capitales pese a que, según sostienen, los hechos ocurrieron cuando aún no ejercía funciones públicas.