Nacional - 19/3/26 - 09:04 AM

APEDE lanza CADE Colón 2026 con enfoque en economía local

CADE Colón 2026 se perfila como una plataforma importante para analizar la economía local.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Colón, anunció la realización de CADE Colón 2026, evento empresarial que busca analizar el tema económico desde diferentes ámbitos.

Este evento se llevará a cabo bajo el tema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”.

Durante este encuentro se busca abrir un diálogo necesario sobre cómo los avances y la proyección internacional del país pueden traducirse en beneficios reales para Colón.

El evento se realizará el 9 de abril, en el Centro de Artes y Cultura de Colón, y reunirá a panelistas y expositores de alto nivel que abordarán los retos y oportunidades de la provincia dentro del contexto económico global.

CADE Colón 2026 se perfila como una plataforma importante para analizar, desde el sector privado y otros actores, las acciones necesarias para dinamizar la economía local, atraer inversión y generar oportunidades.

El evento será un punto de encuentro para promover propuestas concretas que contribuyan a la recuperación de Colón, apostando por un desarrollo más equitativo y alineado con el potencial que históricamente ha caracterizado a esta región del país.

Te puede interesar

APEDE lanza CADE Colón 2026 con enfoque en economía local

APEDE lanza CADE Colón 2026 con enfoque en economía local

 Marzo 19, 2026
Cae funcionario de Aduanas con fusil M-16 en Cántaros

Cae funcionario de Aduanas con fusil M-16 en Cántaros

 Marzo 19, 2026
Padres de familia exigen nombramientos urgentes en la escuela Martín Grande

Padres de familia exigen nombramientos urgentes en la escuela Martín Grande

 Marzo 19, 2026
El gol 900 de Lionel Messi no alcanza y el Inter Miami hace el ridículo

El gol 900 de Lionel Messi no alcanza y el Inter Miami hace el ridículo

 Marzo 19, 2026
¡Gasolina en llamas! Nuevo aumento golpea sin piedad

¡Gasolina en llamas! Nuevo aumento golpea sin piedad

 Marzo 19, 2026

Los miembros de Apede capítulo de Colón destacan que el reto sigue siendo muy claro: convertir el diálogo en resultados que impacten directamente a la población colonense.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré
¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera
'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda

'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios