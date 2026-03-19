APEDE lanza CADE Colón 2026 con enfoque en economía local

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Colón, anunció la realización de CADE Colón 2026, evento empresarial que busca analizar el tema económico desde diferentes ámbitos.

Este evento se llevará a cabo bajo el tema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”.

Durante este encuentro se busca abrir un diálogo necesario sobre cómo los avances y la proyección internacional del país pueden traducirse en beneficios reales para Colón.

El evento se realizará el 9 de abril, en el Centro de Artes y Cultura de Colón, y reunirá a panelistas y expositores de alto nivel que abordarán los retos y oportunidades de la provincia dentro del contexto económico global.

CADE Colón 2026 se perfila como una plataforma importante para analizar, desde el sector privado y otros actores, las acciones necesarias para dinamizar la economía local, atraer inversión y generar oportunidades.

El evento será un punto de encuentro para promover propuestas concretas que contribuyan a la recuperación de Colón, apostando por un desarrollo más equitativo y alineado con el potencial que históricamente ha caracterizado a esta región del país.

Los miembros de Apede capítulo de Colón destacan que el reto sigue siendo muy claro: convertir el diálogo en resultados que impacten directamente a la población colonense.