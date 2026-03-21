Nacional - 21/3/26 - 12:01 PM

Aprogalpa reitera apoyo al programa de 'Desayuno Escolar Saludable'

Sobre el proceso de contratación pública, Aprogalpa señaló que cualquier reclamo debe ser presentado ante las autoridades competentes.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Asociación Nacional de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) expresó su apoyo al Ministerio de Educación (Meduca) por continuar el Programa del Vaso de Leche Escolar, mediante la adjudicación de la Licitación Pública del suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de lácteos para el "Desayuno Escolar Saludable" en los centros educativos a nivel nacional".

Mediante un comunicado con fecha del 20 de marzo, el gremio agradeció a la ministra Lucy Molinar por dar seguimiento al programa.

"Esta acción garantiza la continuidad de un programa fundamental para la nutrición, el crecimiento y el desarrollo integral de nuestros niños en edad escolar, al tiempo que fortalece un eslabón estratégico dentro de la cadena productiva del sector lácteo nacional", añade el escrito.

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Sobre el proceso de contratación pública, Aprogalpa señaló que cualquier reclamo debe ser presentado ante las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de contrataciones públicas.

Reiteramos nuestro firme respaldo a la continuidad y fortalecimiento del Programa del Vaso de Leche Escolar, el cual no solo cumple una función social de alto impacto, sino que también contribuye directamente a la sostenibilidad de miles de productores nacionales, al promover la comercialización de leche y productos lácteos de origen panameño.

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Además, agradecieron al presidente de la República, José Raúl Mulino, su apoyo a iniciativas que impulsan tanto la seguridad alimentaria como el desarrollo del sector agropecuario nacional.

"Los productores de leche de Panamá reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno y suficiente de leche de calidad para este programa, respaldando su crecimiento y consolidación como un pilar fundamental en la economía del país", señala el comunicado.

Por último, manifestaron su confianza en un entorno de libre competencia "donde la participación responsable de la industria permita maximizar el potencial de este programa en beneficio de los estudiantes".

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