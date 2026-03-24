Aprueban billete para modernizar control de tránsito aéreo

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional por B/.3,110,000.00 para avanzar en la modernización del sistema de control de tránsito aéreo en Panamá, recursos que serán destinados a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) para cumplir compromisos contractuales correspondientes a la vigencia 2026.

Según la Resolución No.23-26, el dinero forma parte de un crédito suplementario al Presupuesto General del Estado y será utilizado en el Contrato de Implementación de un Nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo, considerado clave para el funcionamiento del espacio aéreo del país.

Este proyecto busca reforzar la infraestructura tecnológica que sostiene la gestión segura y eficiente del tránsito aéreo, permitiendo una actualización integral en las capacidades de navegación, vigilancia y comunicaciones en territorio panameño.

Con la implementación del nuevo sistema, se garantizará el acceso a información en tiempo real, se optimizará la guía de aeronaves en sus rutas de vuelo y se fortalecerá la coordinación entre instituciones, además de asegurar el cumplimiento de estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El Gabinete también autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar esta resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su evaluación.