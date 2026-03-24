Nacional - 24/3/26 - 07:47 PM

Aprueban billete para modernizar control de tránsito aéreo

Este proyecto busca reforzar la infraestructura tecnológica que sostiene la gestión segura y eficiente del tránsito aéreo

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional por B/.3,110,000.00 para avanzar en la modernización del sistema de control de tránsito aéreo en Panamá, recursos que serán destinados a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) para cumplir compromisos contractuales correspondientes a la vigencia 2026.

Según la Resolución No.23-26, el dinero forma parte de un crédito suplementario al Presupuesto General del Estado y será utilizado en el Contrato de Implementación de un Nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo, considerado clave para el funcionamiento del espacio aéreo del país.

Este proyecto busca reforzar la infraestructura tecnológica que sostiene la gestión segura y eficiente del tránsito aéreo, permitiendo una actualización integral en las capacidades de navegación, vigilancia y comunicaciones en territorio panameño.

Con la implementación del nuevo sistema, se garantizará el acceso a información en tiempo real, se optimizará la guía de aeronaves en sus rutas de vuelo y se fortalecerá la coordinación entre instituciones, además de asegurar el cumplimiento de estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El Gabinete también autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar esta resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su evaluación.

Te puede interesar

No hay aumentos de pasajes ni de luz y subsidio al gas se mantiene

No hay aumentos de pasajes ni de luz y subsidio al gas se mantiene

 Marzo 24, 2026
Hoteleros prenden alarmas por cobro de $10 a turistas en aeropuerto de Tocumen

Hoteleros prenden alarmas por cobro de $10 a turistas en aeropuerto de Tocumen

 Marzo 24, 2026
Aprueban billete para modernizar control de tránsito aéreo

Aprueban billete para modernizar control de tránsito aéreo

 Marzo 24, 2026
Gabinete suelta millones: Ministerio de Seguridad y agro reciben billete

Gabinete suelta millones: Ministerio de Seguridad y agro reciben billete

 Marzo 24, 2026
IMELCF busca identidad de restos hallados en La Chorrera

IMELCF busca identidad de restos hallados en La Chorrera

 Marzo 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres