Aprueban ley para frenar la ludopatía en Panamá

La Asamblea Nacional de Panamá dio luz verde en tercer debate al Proyecto de Ley 403, una norma que busca ponerle freno al avance de la ludopatía en el país, especialmente ante el auge de las apuestas en línea.

La iniciativa, presentada por los diputados Raúl Pineda y Crispiano Adames, establece nuevas reglas para los casinos y plataformas digitales, con un enfoque claro: proteger a los más vulnerables y promover el juego responsable.

Uno de los puntos más fuertes es la creación de un fondo para tratar la adicción al juego. A partir de la ley, los operadores deberán destinar el 10% de sus ganancias al Instituto de Salud Mental, con la finalidad de financiar programas de atención y un centro especializado.

También se endurecen los controles para evitar que menores de edad accedan a estas actividades. La norma prohíbe su participación y obliga a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación biométrica.

En cuanto a la publicidad, el proyecto va más allá: prohíbe la promoción de juegos de azar en medios, redes sociales y hasta en el deporte, incluyendo el uso de figuras públicas o influencers.

La supervisión quedará en manos de la Junta de Control de Juegos, que contará con herramientas tecnológicas para monitorear en tiempo real las operaciones del sector. Las sanciones no son menores: multas de hasta el 10% de los ingresos, suspensión de licencias y hasta procesos penales en casos graves.

La ley también limita los métodos de pago para evitar el endeudamiento descontrolado y ordena incluir programas educativos sobre los riesgos del juego en el sistema escolar.

Durante el debate no faltaron las críticas. Algunos sectores advirtieron sobre el impacto económico y posibles roces legales. Aun así, la propuesta avanzó como una respuesta directa al crecimiento del juego compulsivo en el país.

Ahora, solo queda esperar la sanción del Ejecutivo para que entre en vigencia.