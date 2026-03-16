Asamblea busca profesionalizar a las "hormiguitas" y recolectores de basura
La iniciativa legislativa plantea un escalafón salarial, capacitaciones obligatorias y mayor seguridad ocupacional para el personal que garantiza la salud pública en los municipios panameños.
Un nuevo anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional busca transformar radicalmente la realidad laboral de las damas de barrido (conocidas cariñosamente como "hormiguitas"), los recolectores de basura y demás personal dedicado al manejo de residuos en Panamá.
Dignidad y seguridad laboral
La propuesta legislativa tiene como objetivo central establecer un marco legal sólido que garantice la seguridad laboral, brindando herramientas para una capacitación constante y optimizando las condiciones de una labor que resulta crítica para la salud pública y la protección del ambiente.
De acuerdo con la exposición de motivos, estos trabajadores operan actualmente en condiciones de vulnerabilidad, enfrentando riesgos físicos, químicos y biológicos de manera permanente. Históricamente, este sector ha carecido de equipo de protección personal (EPP) adecuado y de una formación técnica rigurosa en materia de seguridad ocupacional.
Un nuevo escalafón salarial y profesionalización
El proyecto de ley no solo se limita a la seguridad, sino que propone una estructura de crecimiento profesional:
Manual de Procedimientos: La Autoridad de Aseo (AAUD) deberá elaborar un manual obligatorio para todas las empresas y municipios.
Escalafón Laboral: Se plantea un sistema de salarios basado en la experiencia, certificaciones y formación técnica.
Salud Preventiva: La normativa incluiría evaluaciones médicas periódicas y protocolos de seguridad en zonas de alto riesgo con el respaldo de la Policía Nacional.
Discusión en la Asamblea
El futuro de esta iniciativa se definirá pronto. El anteproyecto será sometido a análisis este lunes 16 de marzo en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde se espera la participación de diversos sectores vinculados a la gestión de residuos.