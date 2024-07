Buhoneros enfrentan amenaza de desalojo por parte de Alcaldía

Los buhoneros de La Peatonal, en la avenida Central, han entrado en pie de guerra tras enterarse de que tienen 15 días para regularizarse ante la Alcaldía de Panamá.

El director del Servicio a la Comunidad municipal explicó que los vendedores informales deben presentarse en dicho plazo para cumplir con las normativas establecidas.

El funcionario municipal advirtió que, de no acatar la orden, se tomarán medidas más drásticas, incluyendo el desalojo, con el objetivo de devolver el espacio público y mejorar el embellecimiento urbano.

Al recibir la notificación, los vendedores se mostraron alterados.

Una vendedora, con su hijo en brazos, expresó que no se oponen a la organización y regulación del área de ventas, pero insistió en que deben ofrecer alternativas viables.

"Yo voté por Mayer Mizrachi esperando un cambio, pero esto es un injusto contra 250 personas que no son simples 'botellas', sino personas que ganan la vida vendiendo sus productos", aseguró la mujer visiblemente enojada.

"Yo pago impuestos", gritó la vendedora para enfatizar su contribución fiscal y su deseo de encontrar una solución justa a la situación.

#NacionalCri ¡Bravos! Buhoneros se mostrosearon luego que se les informara que debían desalojar el lugar en 15 días. Exigen la presencia del alcalde @Mayer. Situación tensa en el lugar. pic.twitter.com/OSujfK0tk5 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 12, 2024

