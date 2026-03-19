Canal de Panamá: 38 comunidades serán reasentadas por nuevo embalse

Unas 38 comunidades serán reasentadas para dar paso a la construcción de un nuevo embalse destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá. La administración de la vía interoceánica culminó con éxito la primera fase de diálogo con las familias afectadas, a las que ofrece una "compensación integral en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales".

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), responsable de la ruta por la que transita entre el 3% y el 6% del comercio mundial, informó este miércoles que se completó la etapa inicial de un proceso de consulta que se desarrolló durante nueve meses e incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales.

Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)

Como parte del denominado Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Restablecimiento de Medios de Vida, se completaron siete jornadas de diálogo en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las poblaciones impactadas. Este proceso se rige bajo estrictos estándares internacionales, específicamente la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Compromisos y Compensaciones

"Producto de este diálogo y atendiendo opiniones y recomendaciones de las familias, el Canal presentó su compromiso, en un documento escrito, que contiene las medidas de compensación en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales", indicó un comunicado oficial de la institución.

Estas acciones, discutidas a lo largo de los últimos meses, buscan atender los impactos directos del proyecto, asegurar mejoras a las condiciones de vida actuales de los residentes y establecer estrategias sólidas para el restablecimiento de los medios de vida de las familias involucradas en el área del futuro reservorio.