Canal de Panamá: 38 comunidades serán reasentadas por nuevo embalse
Tras 200 reuniones, el Canal de Panamá presenta compromiso escrito para el reasentamiento de familias por proyecto hídrico. Se aplicarán estándares internacionales de la IFC.
Unas 38 comunidades serán reasentadas para dar paso a la construcción de un nuevo embalse destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá. La administración de la vía interoceánica culminó con éxito la primera fase de diálogo con las familias afectadas, a las que ofrece una "compensación integral en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales".
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), responsable de la ruta por la que transita entre el 3% y el 6% del comercio mundial, informó este miércoles que se completó la etapa inicial de un proceso de consulta que se desarrolló durante nueve meses e incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales.
Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)
Como parte del denominado Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Restablecimiento de Medios de Vida, se completaron siete jornadas de diálogo en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las poblaciones impactadas. Este proceso se rige bajo estrictos estándares internacionales, específicamente la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Compromisos y Compensaciones
"Producto de este diálogo y atendiendo opiniones y recomendaciones de las familias, el Canal presentó su compromiso, en un documento escrito, que contiene las medidas de compensación en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales", indicó un comunicado oficial de la institución.
Estas acciones, discutidas a lo largo de los últimos meses, buscan atender los impactos directos del proyecto, asegurar mejoras a las condiciones de vida actuales de los residentes y establecer estrategias sólidas para el restablecimiento de los medios de vida de las familias involucradas en el área del futuro reservorio.