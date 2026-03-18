Carretera ecológica arranca en Colón: fauna manda y velocidad baja

Panamá ya tiene su primera carretera ecológica en el Caribe, un proyecto que estuvo años frenado por líos legales y rechazo ambiental, pero que ahora vuelve a tomar forma con nuevas reglas. La vía cruza por el recién creado Parque Nacional Sierra Llorona, en Colón, y viene con medidas estrictas para proteger la naturaleza.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dejó claro que no se trata de una carretera cualquiera. Aquí hay pasos de fauna, control de velocidad, prohibición de equipos pesados y vigilancia con guardaparques, algo que —según dijo— nunca se había aplicado de verdad en el país. La idea es que el desarrollo no se lleve por delante la vida silvestre.

El proyecto del Corredor del Caribe, de casi 30 kilómetros, había sido suspendido por la Corte Suprema tras denuncias por su impacto ambiental. Ahora fue reactivado luego de corregir fallas en el estudio y sumar medidas que incluso lograron el respaldo de algunas organizaciones que antes estaban en contra.

Entre los cambios más fuertes están los 35 pasos de fauna distribuidos a lo largo de la vía. Hay puentes aéreos para monos y ardillas, pasos terrestres para especies como el jaguar o el puma, y rutas especiales para animales de zonas húmedas. Todo pensado para evitar atropellos y mantener la conectividad ecológica.

Además, la carretera tendrá límite de velocidad de 40 km/h, dos garitas de control y cero paso para vehículos pesados. La zona protegida abarca más de 16 mil hectáreas, con una rica biodiversidad que incluye especies como el tapir, jaguar, ocelote y puerco de monte.

Las autoridades aseguran que la obra —que lleva un 40 % de avance— no solo busca cuidar el ambiente, sino también mover la economía. Hablan de empleo, turismo y desarrollo en la región, apostando al crecimiento del ecoturismo como motor en Colón.