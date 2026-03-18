Nacional - 18/3/26 - 11:35 AM

Carretera ecológica arranca en Colón: fauna manda y velocidad baja

En la carretera hay pasos de fauna, control de velocidad, prohibición de equipos pesados y vigilancia con guardaparques

 

Por: Redacción / Fuente / EFE -

Panamá ya tiene su primera carretera ecológica en el Caribe, un proyecto que estuvo años frenado por líos legales y rechazo ambiental, pero que ahora vuelve a tomar forma con nuevas reglas. La vía cruza por el recién creado Parque Nacional Sierra Llorona, en Colón, y viene con medidas estrictas para proteger la naturaleza.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dejó claro que no se trata de una carretera cualquiera. Aquí hay pasos de fauna, control de velocidad, prohibición de equipos pesados y vigilancia con guardaparques, algo que —según dijo— nunca se había aplicado de verdad en el país. La idea es que el desarrollo no se lleve por delante la vida silvestre.

El proyecto del Corredor del Caribe, de casi 30 kilómetros, había sido suspendido por la Corte Suprema tras denuncias por su impacto ambiental. Ahora fue reactivado luego de corregir fallas en el estudio y sumar medidas que incluso lograron el respaldo de algunas organizaciones que antes estaban en contra.

Entre los cambios más fuertes están los 35 pasos de fauna distribuidos a lo largo de la vía. Hay puentes aéreos para monos y ardillas, pasos terrestres para especies como el jaguar o el puma, y rutas especiales para animales de zonas húmedas. Todo pensado para evitar atropellos y mantener la conectividad ecológica.

Además, la carretera tendrá límite de velocidad de 40 km/h, dos garitas de control y cero paso para vehículos pesados. La zona protegida abarca más de 16 mil hectáreas, con una rica biodiversidad que incluye especies como el tapir, jaguar, ocelote y puerco de monte.

Las autoridades aseguran que la obra —que lleva un 40 % de avance— no solo busca cuidar el ambiente, sino también mover la economía. Hablan de empleo, turismo y desarrollo en la región, apostando al crecimiento del ecoturismo como motor en Colón.

Te puede interesar

Carretera ecológica arranca en Colón: fauna manda y velocidad baja

Carretera ecológica arranca en Colón: fauna manda y velocidad baja

 Marzo 18, 2026
Quemas ilegales en Veraguas desatan alarma ambiental y de salud

Quemas ilegales en Veraguas desatan alarma ambiental y de salud

 Marzo 18, 2026
Canal cierra diálogo en Río Indio tras más de 200 reuniones

Canal cierra diálogo en Río Indio tras más de 200 reuniones

 Marzo 18, 2026
Amenaza de huelga sacude Aduanas por destitución de funcionarios

Amenaza de huelga sacude Aduanas por destitución de funcionarios

 Marzo 18, 2026
Se prende vertedero municipal de Chepo

Se prende vertedero municipal de Chepo

Marzo 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea