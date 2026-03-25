Cebolla nacional de Azuero se ofrece a precio especial y estabiliza el mercado

Los productores de cebolla de la región de Azuero alcanzaron un acuerdo con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para la compra y comercialización de aproximadamente 10 mil quintales de cebolla nacional.

Esta medida tiene como objetivo estabilizar el mercado y aliviar la acumulación del producto en depósitos.

Edwin Pérez, vocero de los cebolleros, explicó que este volumen corresponde al excedente actual de producción, el cual será distribuido a través de las tiendas y ferias que desarrolla el IMA en todo el país.

“El producto es totalmente seco y de alta calidad, no tiene nada que pedirle a la cebolla importada”, destacó Pérez, al tiempo que reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura agrícola y avanzar hacia la autosuficiencia en este rubro.

La cebolla se estará ofreciendo a 40 centésimos la libra, por debajo del costo de producción estimado en 50 centésimos, lo que representa un esfuerzo de los productores para facilitar el acceso del alimento a la población, aunque impacta directamente sus ingresos.

La distribución del producto se espera que esté disponible en los distintos puntos de venta del IMA en todo el país desde esta misma semana, indicaron las autoridades del sector.

Este acuerdo representa un alivio para el sector, que mantenía grandes volúmenes de cebolla almacenados, generando preocupación por posibles pérdidas.

A esta situación se suma el aumento en el precio del combustible, que ha encarecido los costos de producción y comercialización.

Los productores confían en que esta medida contribuya a estabilizar los precios y a dinamizar la venta del producto nacional en el mercado.