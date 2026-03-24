Nacional - 24/3/26 - 08:54 AM

Chilibre al 90%: falla en bomba afecta presión de agua

 

Por: Redacción / Crítica -

La planta potabilizadora de Chilibre está operando al 90% de su capacidad, luego de detectarse una falla en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada, informó el Idaan. La situación mantiene en alerta a las autoridades por posibles afectaciones en el suministro.

El Idaan indicó que el equipo será reparado para evitar mayores inconvenientes en el suministro de agua potable, luego de que especialistas realizaran evaluaciones técnicas y confirmaran el daño en el sistema. Los trabajos ya están en marcha para restablecer el funcionamiento completo de la planta.

Mientras avanzan las reparaciones, la entidad advirtió que podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales en sectores altos y alejados de los distritos de Panamá y San Miguelito, zonas que dependen directamente de esta planta.

Además, se informó que ya fueron adquiridos cuatro motores nuevos para la estación de bombeo, los cuales están pendientes de entrega. 

Una vez instalados, se espera mejorar la eficiencia de la planta y optimizar la distribución del agua en la capital.

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