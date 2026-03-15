Chiriquí puso el corazón y la Teletón superó la meta por niños quemados

En Chiriquí, la Teletón 20-30 Chiriquí 2026 logró superar su meta de recaudación y alcanzó $505,195.90, dinero que será destinado para equipar y remodelar la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. El objetivo del proyecto es mejorar la atención médica a niños que sufren quemaduras infantiles en la región occidental del país.

La jornada solidaria se realizó los días 13 y 14 de marzo durante la Feria Internacional de David, donde empresas, voluntarios, artistas, medios de comunicación y la comunidad chiricana se sumaron para aportar.



El evento puso sobre la mesa una realidad preocupante: alrededor del 30% de los niños quemados menores de 14 años del país reciben atención en este hospital.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema en la región. En el hospital se registraron 348 pacientes en 2019, 1,231 en 2020, 871 en 2021 y 1,010 en 2022, provenientes principalmente de Chiriquí, Bocas del Toro, comarcas indígenas y la zona sur de Costa Rica.

El director de la Sala de Quemados, Alfredo Moltó, explicó que las quemaduras infantiles representan un problema de salud pública en el occidente del país.

Señaló que con el nuevo equipamiento se dejarán atrás las curaciones realizadas en duchas regulares para implementar baños terapéuticos integrales, cubículos individuales climatizados, camas especializadas y monitores de signos vitales.

Por su parte, el presidente de la Teletón 20-30 Chiriquí 2026, Giacomo Tamburrelli, detalló que los fondos permitirán adquirir camas hospitalarias con torres de monitoreo, un sistema integral de baños terapéuticos y cubículos climatizados. También se incorporará una cama de recuperación con Air Fluidized Support System, tecnología que ayuda a acelerar la cicatrización, reducir infecciones y mejorar la recuperación de los pacientes.

El presidente del Club Activo 20-30, Danilo Pinto Muñoz, destacó que la iniciativa busca acercar tratamientos médicos, terapias y programas educativos de prevención a los niños de la provincia. Señaló que el proyecto busca fortalecer la atención de pacientes pediátricos que sufren quemaduras graves en la región occidental.

El espectáculo artístico también formó parte del evento con la participación de Sammy y Sandra Sandoval, Os Almirantes, Alejandro Torres, Renato, Llevarte a Marte, Doralis y Kako Nieto, RD Maravilla, Rootilio y Zulu Lion, Principal, Tommy Real y Anubikis, entre otros artistas.

Los organizadores agradecieron las donaciones realizadas por la población a través de Yappy, transferencias ACH y aportes en la feria, que permitirán mejorar la atención en la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

La Teletón 20-30 Panamá mantiene desde hace más de dos décadas programas de apoyo para niños con discapacidades y enfermedades crónicas. La organización anunció que continuará impulsando este modelo regional con futuras iniciativas en Azuero, Santiago y la provincia de Colón.

