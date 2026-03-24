Comunidades de Omar Torrijos piden diálogo directo con el Presidente Mulino

Representantes de comunidades del distrito Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, solicitaron ser escuchadas y que otros no hablen por ellas sobre la posibilidad de la reapertura de la mina.

Cecilia Martínez, en representación de la comunidad de San José del General, Willie Abrego y Arcelio Vargas expresaron a las autoridades la necesidad de facilitar un espacio de diálogo, destacando la presencia de directores institucionales, representantes de la empresa Cobre Panamá y personal municipal en la reciente reunión de la junta técnica en la comunidad de Coclesito. Los líderes comunitarios coincidieron en que estos encuentros son fundamentales para que las comunidades puedan plantear sus inquietudes y aspiraciones de cara al futuro.

Durante sus intervenciones, solicitaron formalmente una reunión con el presidente José Raúl Mulino, al tiempo que hicieron énfasis en la importancia de una minería responsable y el compromiso de dejar un legado positivo para las futuras generaciones.

También abogaron por mayores oportunidades para los jóvenes profesionales de la región y la necesidad de fortalecer el respaldo institucional en áreas clave.

Asimismo, hicieron un llamado a la creación de una mesa de diálogo inclusiva que integre al gobierno, las comunidades y las empresas, insistiendo en que la población local debe ser escuchada directamente y no a través de terceros.

Por su parte, Julio Hernández, gobernador de Colón, reconoció que el tema minero ha sido manejado históricamente sin la debida participación comunitaria, señalando la desconexión entre las decisiones políticas y la realidad en territorio.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia un contrato minero claro, justo y construido con la participación de todos los sectores.

Hernández manifestó su respaldo a la apertura de un proceso de diálogo amplio que incluya tanto a quienes apoyan como a quienes rechazan la actividad minera, destacando que el objetivo debe ser encontrar un punto de equilibrio que permita una solución progresiva y sostenible.

El gobernador también enfatizó que Colón debe asumir un rol protagónico en cualquier decisión sobre la mina, asegurando que la provincia debe ser la primera en recibir beneficios y oportunidades.

A su vez, hizo un llamado a evitar la politización del tema y a abordarlo con seriedad y compromiso.