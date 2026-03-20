Nacional - 20/3/26 - 07:20 PM

Defensoría: Leblanc busca reelección y exmagistrada entra en la contienda

35 personas son las que aspiran al cargo de Defensor del Pueblo.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional informó que este viernes 20 de marzo cerró el período de postulaciones para el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el 2026-2031.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, el actual Defensor, Eduardo Leblanc, la exlegisladora Gloria Young y Jorge Zúñiga figuran entre los candidatos. Leblanc culmina su período el próximo 31 de marzo.

La convocatoria estuvo abierta del 18 al 20 de marzo, donde los aspirantes entregaron los requisitos solicitados por la comisión, según el reglamento que se consignó para efectos de la participación de las personas interesadas.

Además, señaló que este lunes 23 se publicará en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional cómo va a ser el mecanismo de la escogencia del futuro Defensor del Pueblo.

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Los requisitos establecidos en el reglamento detallan: la carta de postulación, el certificado de nacimiento, debidamente timbrado; la copia autenticada de la cédula por la Dirección Nacional de Cedulación; certificaciones del Tribunal Electoral, que indiquen que la persona está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y que no tiene suspendidos sus derechos ciudadanos.

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Además, deben ser entregadas certificaciones de los antecedentes penales o antecedentes personales emitidos por la Dirección Nacional de Investigación Judicial; una hoja de vida y una declaración jurada que hace el candidato o la persona que se postula, indicando en ella que no ha sido condenado por delito con pena de prisión por más de 5 años.
 

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