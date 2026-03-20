Segundo sospechoso de crimen de comerciante hindú enviado a prisión

Panamá- Alias “Válvula”, señalado como el segundo sospechoso del crimen del comerciante hindú Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, quedó detenido provisionalmente, luego de que hoy un juez le imputara cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

Durante la audiencia en contra de “Válvula” —quien fue retenido el jueves en medio de un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector de Panamá Viejo, donde se escondía—, el juez consideró que había suficientes elementos vinculantes para aplicarle la medida cautelar más severa, tras declarar legal su aprehensión y dar por presentada la formulación de imputación.

El sospechoso ya mantenía vigente una medida cautelar de arresto domiciliario por casos relacionados con drogas, por lo que la investigación que adelanta la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera deberá establecer qué papel jugó en la trama homicida.

Por el momento, pese a que, además de “Válvula”, también se mantiene bajo detención provisional un venezolano que alquiló el vehículo que utilizó el pistolero para desplazarse hasta la Plaza Azuero Center, ubicada en el distrito de Chitré, y luego abandonó en un punto de esa ciudad, aún no se hace público cuál podría ser el móvil de este crimen ocurrido el pasado 11 de marzo.