Nacional - 31/3/26 - 09:32 AM

Del aire al vaso: llevan agua potable a isla olvidada

Se trata del equipo Watergen GEN-M1, capaz de producir hasta 220 litros diarios, cambiando la realidad de una comunidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Más de mil personas en la Isla Pedro González, en el Archipiélago de Las Perlas, ya cuentan con agua potable tras la instalación de una máquina que genera el líquido directamente del aire. Se trata del equipo Watergen GEN-M1, capaz de producir hasta 220 litros diarios, cambiando la realidad de una comunidad que antes dependía de pozos y agua de lluvia.

El proyecto se concretó luego de una gestión encabezada por el alcalde Mayer Mizrachi, quien logró la donación de dos equipos por parte del Gobierno de Israel. La tecnología permite transformar la humedad del aire en agua lista para el consumo, lo que representa una solución para zonas donde no hay infraestructura hídrica.

Según explicó Mizrachi, la isla pasó de no tener acceso regular a agua a contar con un sistema que incluso cumple estándares internacionales. La máquina puede generar alrededor de 1,200 vasos diarios, con bajo consumo energético y agua fría lista para tomar.

La instalación se realizó con apoyo del Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y el embajador de Israel en Panamá. Antes de este proyecto, los residentes enfrentaban costos altos y riesgos de contaminación por el traslado de agua embotellada.

El plan no termina ahí. Las autoridades adelantaron que otra máquina será instalada en Panamá Este, como parte de una estrategia para llevar acceso al agua potable a comunidades apartadas. Con esta iniciativa, se busca impulsar el uso de tecnología sostenible para resolver problemas básicos de la población.

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