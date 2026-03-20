Detectan caso de tos ferina en niña de 12 años en Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes la atención de un caso aislado de tos ferina en una estudiante de 12 años, detectado a tiempo y que ya recibe tratamiento.



Según informó la directora regional en Colón, Nancy Torres, la menor presenta mejoría y la situación está bajo control.

De acuerdo con las autoridades, el equipo de epidemiología actuó de inmediato con acciones de contención. Se realizó el perifoco en la residencia de la paciente y en su centro educativo, además de la vacunación de 17 familiares directos con la dosis Tdap.

En la escuela, se evaluaron 37 estudiantes del aula, de los cuales 17 fueron vacunados en el sitio y 11 ya contaban con esquema completo. No se detectaron casos sintomáticos dentro del salón, lo que refuerza que no hay transmisión en el plantel.

Torres aclaró que no es necesario cerrar la escuela, ya que el caso no se originó allí y no existe transmisión dentro del centro educativo. También indicó que los 4 contactos familiares con síntomas no asisten al plantel.

La funcionaria explicó que el cierre de escuelas es una medida extrema, aplicada solo cuando hay brotes con transmisión comunitaria activa, lo que no corresponde a este caso.

El Minsa reiteró el llamado a los padres de familia a verificar que sus hijos tengan el esquema de vacunación completo, especialmente la vacuna Tdap, disponible en todos los centros de salud.