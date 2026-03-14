Diputado afirma que puente que colapsó en Capira solo era para carga ligera

El colapso del puente Villa Carmen en la comunidad de El Cacao, distrito de Capira, ha generado preocupación entre residentes y autoridades locales, ya que la zona quedó con un solo acceso vehicular.

El diputado de Panamá Oeste, Eduardo Vásquez, informó que se encontraba en una gira por el área cuando recibió el reporte del desplome de la estructura, la cual ya presentaba deterioro y tenía restricciones de uso.

“Estando en gira en el corregimiento de El Cacao recibimos la información del colapso del puente Villa Carmen. Este puente ya había recibido algunos trabajos y existía un comunicado antiguo que indicaba que solo podía ser utilizado para carga ligera”, explicó el diputado.

La estructura forma parte del acceso vial hacia el sector de Perequete, una ruta utilizada por residentes y productores de la zona.

MOP analiza acciones tras colapso

Tras conocer la situación, el diputado indicó que se comunicó con el ministro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, quien —según señaló— prepara un comunicado oficial sobre los pasos que se tomarán.

“Nos comunicamos con el ministro Andrade del MOP, quien nos indicó que en los próximos minutos se emitiría un comunicado explicando las acciones a seguir. Conociendo su capacidad de ejecución, confiamos en que habrá una respuesta positiva para Capira”, expresó Vásquez.

Un solo acceso para los residentes

El legislador advirtió que, tras el colapso del puente en Capira, solo queda un acceso habilitado para ingresar y salir del área, ubicado frente a la estación de Maricot, después del supermercado Super Extra.

No obstante, señaló que esa vía también requiere mejoras, ya que el aumento del tráfico vehicular está generando polvo que podría afectar a los residentes cercanos.

“Es una vía que también está contemplada para mejoras, porque ahora con la afluencia de vehículos en ese lugar, donde hay mucho polvillo, se puede afectar a las comunidades”, añadió.

El diputado reiteró que espera una intervención rápida del Ministerio de Obras Públicas para restablecer la conectividad en esta zona rural de Panamá Oeste, donde el colapso del puente Villa Carmen ha generado dificultades de movilidad para los habitantes.