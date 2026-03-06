Don Bosco conmemora el Día Internacional de la Mujer con varias actividades
La Junta Comunal de Don Bosco en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizará la feria comunitaria “Vida, Salud y Acción para todas las Mujeres”, una jornada integral enfocada en el bienestar, la salud, el emprendimiento y las oportunidades laborales para las mujeres.
La actividad que tiene el respaldo del Ministerio de la Mujer, se desarrollará el sábado 7 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Parque La Riviera de Don Bosco, y reunirá a instituciones del Estado, empresas privadas y organizaciones sociales que ofrecerán servicios, asesorías y programas dirigidos especialmente a las mujeres de la comunidad y sectores aledaños.
Se informó que durante la jornada, las asistentes podrán acceder a distintos servicios de atención básica de salud, entre ellos toma de presión arterial, medición de glicemia, vacunación, control de talla y peso, así como orientación médica general.
Además, se brindará información sobre salud femenina, bienestar integral y prevención, con el apoyo de diversas instituciones del sector salud.
La actividad también contará con bolsas de empleo dirigidas a mujeres, con la participación de empresas como MiBus y Pollos del Día, que ofrecerán oportunidades laborales para las asistentes.
Instituciones como INADEH, AMPYME, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo brindarán orientación sobre capacitación, formalización de negocios, desarrollo de emprendimientos y acceso a programas de apoyo económico.
Entidades financieras también presentarán productos y servicios diseñados para mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar su autonomía económica.
Por otro lado, la jornada incluirá además presentaciones culturales, actividades educativas y espacios de orientación comunitaria, con la participación de instituciones como el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Cultura.
La feria también será un espacio para cuidar, aprender, emprender y compartir, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.