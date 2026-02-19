Nacional - 19/2/26 - 12:00 AM

Donald Trump evalúa dar el ‘go’ para atacar a Irán en los próximos días

Por: Redacción / EFE -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días, según funcionarios citados por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, el mandatario habría considerado las próximas acciones militares durante discusiones con altos mandos militares.

El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, indicaron los funcionarios.

Expertos señalaron que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier actividad militar y no necesariamente implica que un ataque sea inminente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que existen "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

