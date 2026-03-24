Nacional - 24/3/26 - 10:11 AM

El etanol en Panamá: una oportunidad económica y energética

El etanol ofrece una ventaja importante para los consumidores: su precio es considerablemente menor que el de la gasolina

 

Por: David Virzi / Opinión -

En Panamá, el etanol ha pasado a ocupar un lugar importante en el debate nacional, especialmente en el contexto del constante aumento en los precios de los combustibles fósiles a nivel mundial. Esta situación ha puesto sobre la mesa la necesidad de explorar alternativas que no solo reduzcan costos, sino que también impulsen el desarrollo económico del país.

Uno de los principales objetivos de una ley de etanol debe ser la generación de empleo, particularmente en el sector primario, considerado uno de los más vulnerables de la economía panameña. Actualmente, este sector representa entre el 3.5 % y el 5 % del PIB, pero sostiene a cerca del 30 % de la población, lo que evidencia un importante desequilibrio económico.

El desarrollo de la industria del etanol podría generar aproximadamente 30,000 empleos, respaldados por una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Esto representaría un impulso significativo para la reactivación económica en el interior del país, donde existe mayor necesidad de oportunidades laborales.

Por otro lado, el etanol ofrece una ventaja importante para los consumidores: su precio es considerablemente menor que el de la gasolina, con una diferencia aproximada de 50 centavos. Esta condición podría contribuir a estabilizar los costos del combustible en un entorno internacional marcado por la volatilidad de los precios debido a factores económicos y geopolíticos.

Sin embargo, para que esta iniciativa sea efectiva, es indispensable contar con un marco legal sólido y consensuado. La legislación debe integrar a todos los actores involucrados, incluyendo productores, empresas petroleras y el Estado, cuyo rol regulador es fundamental para garantizar condiciones equitativas y proteger la producción nacional.

Uno de los principales riesgos es que, sin una regulación adecuada, las empresas opten por importar etanol ya procesado, desplazando a los productores locales. Por ello, se hace necesario establecer mecanismos que promuevan la producción nacional, incluyendo la participación activa de los productores de caña y la limitación de importaciones únicamente para cubrir déficits.

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Además, el desarrollo del etanol representa una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad energética del país, reduciendo la dependencia de mercados internacionales y aumentando la capacidad de control sobre el abastecimiento.

En este contexto, el etanol no solo debe ser visto como un combustible alternativo, sino como una herramienta clave para el desarrollo económico, la estabilidad de precios y la sostenibilidad energética de Panamá.

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