Embajadores se presentan y arrancan funciones en Panamá

El presidente José Raúl Mulino recibió este martes las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores, en un acto protocolar realizado en el Palacio de Las Garzas, donde quedaron oficialmente acreditados como representantes diplomáticos en el país.

Durante la ceremonia, el mandatario, acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, dio la bienvenida a los diplomáticos y sostuvo conversaciones sobre temas de interés bilateral, marcando el inicio formal de sus funciones en el istmo.

La primera en ser recibida fue Giuditta Giorgio, embajadora de Italia en Panamá. Luego correspondió el turno a Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Panamá, seguido por Messaoud Mehila, representante de la República Argelina Democrática y Popular concurrente en el país.

El acto concluyó con la presentación de Eija Rotinen, embajadora de Finlandia residente en Colombia y concurrente en Panamá, y Lenka Pokorná, embajadora de la República Checa, también concurrente desde Colombia.



Giuditta Giorgio, embajadora de Italia en Panamá.





Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Panamá.



Messaoud Mehila, representante de la República Argelina Democrática y Popular





Eija Rotinen, embajadora de Finlandia



Lenka Pokorná, embajadora de la República Checa



