Entre lágrimas despiden a Nadine Silvera, la chica asesinada en Costa del Este

Dolor, lágrimas y en tiempos, silencio. Familiares, amigos y conocidos llegaron al templo de Santa Marta, en El Dorad .para decir adiós a la abogada Nadine De Jesús Silvera, de 38 años, quien fue asesinada a tiros hace una semana en la entrada de Costa del Este.

El templo estaba lleno. Muchos llegaron con flores, otros simplemente con la necesidad de acompañar a la familia en un momento que todavía cuesta creer. Entre oraciones y abrazos, el nombre de Nadine se repetía en cada recuerdo. En el centro de la iglesia estaba situaron el ataúd blanco.

Una de sus hermanas tomó la palabra frente a los presentes y aseguró que la justicia llegará, aunque no sea la de los hombres.

Dijo que su hermana fue una mujer recta, con valores firmes y una ética que nunca negoció. Luego, con la voz quebrada, soltó una frase que dejó a muchos en silencio: “Los domingos no serán iguales”.

El momento más fuerte llegó cuando habló su hijo, un niño de unos 12 años. Con serenidad que sorprendió a todos, dijo que su mamá era como un “Therians”, porque podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Para él, explicó, era la mejor mamá, la mejor amiga y la mejor tía.

Antes de terminar, el niño dejó una frase que arrancó aplausos entre los asistentes.

“Yo no lloro, porque sé que mi mamá cumplió un propósito en la vida”, dijo. En la iglesia, más de uno no pudo contener las lágrimas.