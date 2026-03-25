Nacional - 25/3/26 - 05:15 PM

Estudiantes muestran cómo se aprende inglés hoy en Panamá ¡Yesss!

Las metodologías son más participativas, usan tecnología y hacen que aprender sea divertido y práctico.

 

Por: Redacción / Crítica -

En el Instituto Fermín Naudeau, los estudiantes no solo leen inglés, lo viven. Durante una clase de Reading, mostraron frente a la ministra de Educación, Lucy Molinar, y el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, cómo las clases se transforman con el Rediseño Curricular

Las metodologías son más participativas, usan tecnología y hacen que aprender sea divertido y práctico.

Molinar destacó que el Gobierno busca que el inglés deje de ser un lujo y se convierta en una herramienta para abrir oportunidades académicas y laborales. Pero lo que más resaltó fue el trabajo en conjunto con aliados internacionales para mejorar la educación.

La Embajada de EE.UU. en Panamá estuvo desde el principio, apoyando al Ministerio en talleres con más de 400 docentes y cursos virtuales para más de 5,000 educadores. Todo pensado para que los maestros aprendan cómo aplicar el currículo basado en estándares internacionales y competencias reales.

Valentín González, estudiante del instituto, aseguró que ahora las clases son mucho más entretenidas. 
"Usamos trabajo en equipo, tecnología y participación. Se siente que aprendes de verdad”, dijo. También agradeció el programa de becas Access, que permite seguir practicando inglés fuera del aula.

Davina Cole, directora nacional de Lengua Extranjera, explicó que todo el currículo se validó con expertos y docentes panameños. Esto asegura que las clases no solo sean modernas, sino que tengan sentido para el sistema educativo del país.

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Con estas acciones, miles de estudiantes empiezan a aprender inglés de manera más cercana, práctica y con oportunidades reales para su futuro.

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