Fiscalía investiga denuncias por delitos contra menores en carnavales

La Fiscalía de Panamá informó este miércoles que investiga videos difundidos en redes sociales con contenido sexual que involucran a menores de edad y que se habrían registrado en diversas partes del país durante el carnaval.

Las autoridades judiciales indicaron que adelantan las investigaciones por delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas establecidas en los artículos 179, 184 y 187 del Código Penal, que conllevan penas de cárcel de entre seis y diez años.

Estas pesquisas se generan "tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales, lo que ha llevado a la Procuraduría General de Nación a iniciar investigaciones", indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una breve declaración pública.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana analiza además otros hechos relacionados a delitos sexuales reportados durante los días del carnaval.

Las denuncias de delitos contra la libertad sexual sumaron 5.815 en 2025, un 5 % menos que el año anterior.