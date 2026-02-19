Nacional - 19/2/26 - 12:00 AM

Fiscalía investiga denuncias por delitos contra menores en carnavales

La Fiscalía de Panamá informó este miércoles que investiga videos difundidos en redes sociales con contenido sexual que involucran a menores de edad y que se habrían registrado en diversas partes del país durante el carnaval.

Las autoridades judiciales indicaron que adelantan las investigaciones por delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas establecidas en los artículos 179, 184 y 187 del Código Penal, que conllevan penas de cárcel de entre seis y diez años.

Estas pesquisas se generan "tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales, lo que ha llevado a la Procuraduría General de Nación a iniciar investigaciones", indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una breve declaración pública.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana analiza además otros hechos relacionados a delitos sexuales reportados durante los días del carnaval.

Las denuncias de delitos contra la libertad sexual sumaron 5.815 en 2025, un 5 % menos que el año anterior.

Te puede interesar

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

 Febrero 18, 2026
Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

 Febrero 18, 2026
Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

 Febrero 18, 2026
Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

 Febrero 18, 2026
Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital