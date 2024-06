Gerente de Etesa se autoliquida con $250 mil. Mulino frena pago

El expresidente Ricardo Martinelli dijo a através de su cuenta X, que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera se auto-liquidó antes del cambio de gobierno, otorgándose a sí mismo la exorbitante suma de $250,000 en prestaciones sociales.

Martinelli denunció este acto, enfatizando que este tipo de acciones son inaceptables y deben ser revertidas inmediatamente. Según el exmandatario, este tipo de conductas es una de las razones por las cuales el costo de la electricidad ha incrementado para los ciudadanos.

Por su parte, el presidente electo José Raúl Mulino, se pronunció en su cuenta de X, refiriéndose a la situación de manera crítica.

Mulino destacó que los cargos por periodo de cinco años, especialmente aquellos de libre remoción o funcionarios de confianza, culminan el 30 de junio. Subrayó que no se permitirán "novedosas" formas de concluir estos cargos a través de fórmulas como los mutuos acuerdos, ya que representan un abuso contra los fondos de la Nación.

Mulino hizo un llamado al Contralor para que estas y otras prácticas similares no sean pagadas, asegurando que se tomarán medidas firmes para proteger el erario público.

Por otro lado, en una nota, dirigida al contralor Gerardo Solís y con fecha 14 de mayo de 2024, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá el SITIESPA, informó que ningún trabajador de "confianza" que no haya pagado desde el inicio las cuotas sindicales, no puede beneficiarse del Convenio Colectivo en su cláusula 81 sobre desvinculación (Mutuo Acuerdo).

El Gerente General no paga la cuota sindical, en consecuencia si el "Mutuo Acuerdo" que se tramita en Contraloría es en base al Convenio Colectivo, no es procedente, toda vez que no cumple con la ley.

La nota tiene copia a todos los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).



Pero la ilegalidad no termina en Mosquera. La junta directiva de ETESA también aprobó mutuos acuerdos ilegales para para la alta gerencia.

Esta situación ha generado una oleada de reacciones y cuestionamientos sobre la gestión de recursos en entidades gubernamentales, poniendo en el centro del debate la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

