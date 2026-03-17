Nacional - 17/3/26 - 08:28 PM

¡Golpe duro al narco! Caen 700 paquetes en puerto de Colón en tiempo récord

En medio del altercado, uno de los menores tomó un arma punzocortante y le propinó una puñalada a su propio hermano.

 

Por: Redacción / Ctítica -

En menos de un día, unidades del Servicio Nacional Aeronaval le metieron mano al narcotráfico con dos golpes seguidos, siendo el más fuerte el decomiso de 700 paquetes de droga dentro de un contenedor en un puerto de Colón.

Todo se dio en medio del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector, donde los agentes no andaban jugando. 

Con trabajo fino de inteligencia, perfilamiento y verificación, detectaron un contenedor sospechoso que venía en un buque mercante con ruta desde Brooklyn, Estados Unidos, pasando por Panamá y con destino final en Kingston, Jamaica.

Cuando le cayeron encima al contenedor, los uniformados notaron cosas raras. De inmediato coordinaron con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para hacer el allanamiento. Ahí fue donde salió la verdad: 29 bultos cargados con los 700 paquetes de presunta droga.

Con este decomiso, la Aeronaval suma ya 19.8 toneladas de droga incautadas en lo que va del año, producto de 22 operaciones, dejando claro que el negocio del narco no la tiene fácil en Panamá.

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