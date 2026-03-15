Histórico: presidente de Alemania visitará Panamá por primera vez

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará este lunes una gira por América Latina que incluye una visita oficial a Panamá, donde sostendrá un encuentro con el mandatario panameño José Raúl Mulino. El viaje también contempla paradas en Guatemala y México, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y políticas con países de la región.

La llegada del mandatario alemán a Ciudad de Panamá marca un hecho histórico, ya que se trata de la primera visita de un presidente alemán a Panamá. Según la oficina presidencial alemana, uno de los principales objetivos del viaje es explorar nuevas oportunidades para profundizar la relación económica entre ambos países.

Durante su estadía, Steinmeier será recibido por el presidente José Raúl Mulino, con quien sostendrá una reunión oficial. Posteriormente, ambos jefes de Estado ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación antes de que el mandatario alemán realice visitas al Canal de Panamá, una de las infraestructuras logísticas más importantes del mundo, y al Biomuseo.

De acuerdo con información oficial, Panamá es considerado el principal mercado para las exportaciones e inversiones de Alemania en Centroamérica, por lo que el acercamiento entre ambos gobiernos busca reforzar los lazos comerciales, económicos y de cooperación.

Tras su paso por Panamá, el presidente alemán continuará su gira regional con una visita a Guatemala y posteriormente a México, donde también sostendrá reuniones con autoridades de esos países para abordar temas relacionados con la economía, la democracia y los desafíos globales.