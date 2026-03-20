Humanos y animales comparten preferencias sonoras

Los colores vivos de las alas de las mariposas, los dulces aromas de las flores y las melodías armoniosas de las aves cantoras evolucionaron como señales que ayudan a los individuos a propagarse, pero los humanos también encuentran estas mismas señales agradables para sus propios sentidos.

En un estudio publicado este 19 de marzo, en la revista Science, científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) colaboraron con investigadores de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda para demostrar que los humanos y los animales expresan las mismas preferencias subjetivas por un tipo de señal en particular. Además, en toda la gama de complejidad de los sonidos animales que se encuentran en la naturaleza, los humanos y los animales muestran preferencias superpuestas por ciertas cualidades del llamado de un animal. Estos hallazgos indican que las preferencias por algunos sonidos animales son más universales de lo que se creía anteriormente.

A principios de la década de 1980, el científico del STRI A. Stanley Rand y el investigador asociado del STRI Michael J. Ryan demostraron por primera vez que, en las selvas tropicales de América Central, la preferencia de las ranas túngara hembras por una pareja depende de la complejidad del llamado del macho. En este nuevo artículo, Ryan y sus colegas querían saber si las preferencias humanas por ciertos cantos de animales, incluidos los de las ranas túngara macho, se correlacionan con las preferencias de las hembras de esos animales.

El equipo evaluó las preferencias de los humanos por distintos sonidos de animales mediante un juego de ordenador en línea. Se presentó a más de 4,000 participantes de todo el mundo pares de sonidos de animales de 16 especies diferentes del reino animal y se les pidió que expresaran su preferencia por uno u otro. Todos los sonidos de animales se grabaron en estudios de investigación anteriores y, dentro de cada par, se sabe que el animal del que proceden los sonidos muestra preferencia por uno de los dos. Los investigadores comprobaron si los seres humanos mostraban preferencia por los mismos sonidos que los animales.

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“En la ciencia ciudadana gamificada, las personas se ofrecen como voluntarias para participar en experimentos simplemente porque son divertidos e interesantes”, afirma Samuel Mehr, profesor asociado del Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale y autor principal del estudio. “El método es perfecto para responder a preguntas de la biología evolutiva, donde nuestro objetivo es estudiar fenómenos en muchas especies, en lugar de solo en unas pocas. Nuestro juego nos permitió evaluar las preferencias de muchos humanos por muchos sonidos diferentes”.



El equipo de investigación encontró una amplia coincidencia entre las preferencias sonoras de los humanos y los animales. Descubrieron que cuanto más fuerte era la preferencia de un animal por un sonido concreto, más probable era que un humano seleccionara ese sonido como su favorito. Además, los participantes humanos seleccionaban más rápidamente los sonidos más atractivos. La coincidencia entre animales y humanos era mayor en los sonidos de baja frecuencia (tono más grave) y en aquellos con adornos acústicos, como "trinos", "clics" y "chucks".

“Darwin observó que los animales parecen tener un ‘gusto por lo bello’ que a veces se asemeja a nuestras propias preferencias”, afirmó Ryan.