Nacional - 20/3/26 - 05:39 PM

Diputados inspeccionan varios puntos contaminados en el río Pacora

El agua del río Pacora ha sido reportada por parte de la comunidad por tener un color oscuro, afectando la toma de agua del IDAAN.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional realizó hoy una visita al río Pacora, en Panamá Este, para verificar las denuncias de contaminación, que, según los residentes, afecta directamente la salud.

En el recorrido, los diputados identificaron varios puntos críticos de las fuentes hídricas de la cuenca hidrográfica.

De acuerdo con el legislativo, el agua del río Pacora ha sido reportada por parte de la comunidad por tener un color oscuro, afectando la toma de agua del IDAAN, lo que ha generado problemas de salud en la población, que incluyen infecciones en la piel, vómitos y diarrea.

A destacar que el año pasado, el diputado Manuel Samaniego presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación por los graves daños ambientales registrados en la cuenca hidrográfica 146 del río Pacora.

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De acuerdo con el diputado Lenin Ulate, quien preside la comisión, son tres afluentes que desembocan en Pacora: el río Utive, el río Indio y el San Miguel, "los tres contaminados por porquerizas, basura y aguas negras".

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"Nos corresponde a nosotros como fiscalizadores hacer un informe con copia a las autoridades, donde están incluidos el Ministerio de Salud, Mi Ambiente y el IDAAN, y que ellos le busquen solución al problema, para que no se repita la historia que vive la población en Azuero”, dijo Ulate.

En tanto, el diputado Betserai Richard dijo que esta problemática afecta a al menos 400 mil habitantes de las comunidades aledañas.

A destacar que también se han reportado puntos de contaminación, provenientes de plantas de tratamiento inoperantes o saturadas en nuevas barriadas residenciales, que vierten aguas servidas sin el tratamiento adecuado directamente a los ríos y quebradas.

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