Nacional - 16/3/26 - 07:42 AM

IMA abre nuevamente las agroferias para aliviar el bolsillo

La medida busca facilitar que más familias puedan conseguir alimentos a bajo costo directamente de los productores.

 

Por: Redacción / Crítica -

A partir de hoy a las 8:00 a.m. arrancaron las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en distintos puntos del país, jornadas donde la población puede comprar productos de la canasta básica a precios más accesibles.

Según detalló la entidad, las ventas arrancaron desde las 8:00 de la mañana, horario en que comenzaron a atender en los lugares donde se estarán realizando estas ferias. La medida busca facilitar que más familias puedan conseguir alimentos a bajo costo directamente de los productores.

En estas agroferias del IMA, los ciudadanos suelen encontrar varios productos agrícolas y alimentos básicos que forman parte del consumo diario, pero con precios más económicos que en el mercado regular.

Entre los productos que normalmente se ofrecen están arroz, verduras, legumbres, frutas y otros artículos de la canasta básica, lo que permite a muchas familias abastecerse sin gastar tanto dinero.

El IMA recomendó a la población acudir temprano a los puntos de venta, ya que la disponibilidad de algunos productos puede agotarse rápidamente debido a la alta demanda de alimentos baratos.

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