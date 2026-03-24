Nacional - 24/3/26 - 06:49 PM

IMELCF busca identidad de restos hallados en La Chorrera

El caso mantiene en alerta a las autoridades, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) será quien tenga la última palabra en el proceso de identificación de los restos humanos hallados semi enterrados en una zona semiboscosa de Corozales, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

 El caso mantiene en alerta a las autoridades, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El pasado sábado, una llamada telefónica alertó a la Policía Nacional (PN) sobre la existencia de un cuerpo humano. Tras verificar y confirmar la información en el sitio, se dio aviso al Ministerio Público, que procedió con el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en Panamá Oeste se mantiene a la espera del informe forense, el cual deberá determinar la causa de muerte y aportar elementos que permitan establecer la posible identidad de la víctima.

Ese mismo sábado, otra llamada anónima también alertó a la Policía Nacional sobre un vehículo estacionado en el sector de Peñas Blancas, corregimiento de Playa Leona. 

El auto, que no tenía placa de circulación, fue revisado por personal de Atención Primaria del Ministerio Público como parte de las diligencias en curso.

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