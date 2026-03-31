Nacional - 31/3/26 - 10:07 AM

Madrugaron y se formó el desmadre en feria del IMA

Con el paso de las horas, el flujo de gente aumentó y comenzaron los roces en la fila, lo que obligó a reforzar la presencia de seguridad.

 

Por: Redacción / Crítica -

La feria del IMA en Ocú, en la provincia de Herrera, se salió de control y tuvo que ser reforzada con unidades policiales, luego de que se registrara desorganización en medio de la gran cantidad de personas que llegaron desde temprano. 

La situación se calentó cuando varios consumidores denunciaron que otros intentaban colarse, generando molestia entre quienes habían madrugado para comprar.

El director regional, Mike Skidmore, explicó que inicialmente solo contaban con una unidad policial, pese a que la actividad estaba preparada para atender a unas 2,500 personas

Con el paso de las horas, el flujo de gente aumentó y comenzaron los roces en la fila, lo que obligó a reforzar la presencia de seguridad.

En medio del desorden, los asistentes reclamaban respeto en la fila, ya que muchos aseguraban haber llegado desde la madrugada. La situación evidenció fallas en la organización de la feria del IMA, donde la demanda superó lo previsto y terminó generando tensión entre los compradores.

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