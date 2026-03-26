Nacional - 26/3/26 - 07:58 PM

Más de 26 mil uniformados en las calles en Semana Santa

Las acciones estarán coordinadas bajo un sistema de mando que permitirá una respuesta inmediata ante emergencias, junto al apoyo del SUME 911.

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio del movimiento por la Semana Santa, el Ministerio de Seguridad Pública anunció un fuerte operativo para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país, con presencia en calles, templos, terminales y sitios turísticos donde se concentran miles de personas.

El ministro Frank Alexis Abrego informó que serán desplegadas 26,596 unidades en 456 puntos de cobertura, apoyadas por 1,474 vehículos y motocicletas, además de 42 lanchas y 18 aeronaves para vigilancia aérea y marítima. 

La medida busca reforzar la prevención y dar respuesta rápida ante cualquier situación durante estos días de alta movilización.

Las autoridades señalaron que la Fuerza Pública mantendrá vigilancia constante y reforzará los operativos de tránsito, incluyendo pruebas de alcoholemia, con el objetivo de evitar accidentes. También se instalarán 150 puntos de control a nivel nacional, mientras que los estamentos de seguridad cubrirán playas, aeropuertos, islas, puertos, rutas de procesiones y centros religiosos.

El operativo incluye la participación de distintos estamentos, con vigilancia en playas, ríos, balnearios y áreas turísticas, además de controles migratorios en 49 puestos a nivel nacional. 

Las acciones estarán coordinadas bajo un sistema de mando que permitirá una respuesta inmediata ante emergencias, junto al apoyo del SUME 911.

Te puede interesar

Más de 26 mil uniformados en las calles en Semana Santa

Más de 26 mil uniformados en las calles en Semana Santa

Marzo 26, 2026
La escuela soñada en Boca de Parita está lista para abrir sus puertas

La escuela soñada en Boca de Parita está lista para abrir sus puertas

 Marzo 26, 2026
APEDE pide frenar ley de derecho réplica y advierte riesgos

APEDE pide frenar ley de derecho réplica y advierte riesgos

 Marzo 26, 2026
Feria de Colón 2026: cultura, gastronomía y mucho más

Feria de Colón 2026: cultura, gastronomía y mucho más

 Marzo 26, 2026
Mayer frustrado: “Estado se queda con plata de municipios”

Mayer frustrado: “Estado se queda con plata de municipios”

 Marzo 26, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar las normas, especialmente al conducir, para evitar hechos lamentables durante estos días.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo
¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"
Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión

Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
“Como si nada”: Carterista devuelve celular hurtado y escapa en taxi

“Como si nada”: Carterista devuelve celular hurtado y escapa en taxi