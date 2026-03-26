Más de 26 mil uniformados en las calles en Semana Santa

En medio del movimiento por la Semana Santa, el Ministerio de Seguridad Pública anunció un fuerte operativo para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país, con presencia en calles, templos, terminales y sitios turísticos donde se concentran miles de personas.

El ministro Frank Alexis Abrego informó que serán desplegadas 26,596 unidades en 456 puntos de cobertura, apoyadas por 1,474 vehículos y motocicletas, además de 42 lanchas y 18 aeronaves para vigilancia aérea y marítima.

La medida busca reforzar la prevención y dar respuesta rápida ante cualquier situación durante estos días de alta movilización.

Las autoridades señalaron que la Fuerza Pública mantendrá vigilancia constante y reforzará los operativos de tránsito, incluyendo pruebas de alcoholemia, con el objetivo de evitar accidentes. También se instalarán 150 puntos de control a nivel nacional, mientras que los estamentos de seguridad cubrirán playas, aeropuertos, islas, puertos, rutas de procesiones y centros religiosos.

El operativo incluye la participación de distintos estamentos, con vigilancia en playas, ríos, balnearios y áreas turísticas, además de controles migratorios en 49 puestos a nivel nacional.

Las acciones estarán coordinadas bajo un sistema de mando que permitirá una respuesta inmediata ante emergencias, junto al apoyo del SUME 911.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar las normas, especialmente al conducir, para evitar hechos lamentables durante estos días.